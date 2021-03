F1 : Pirelli fournira les pneus jusqu’en 2024

Depuis la saison 2011, Pirelli est le fournisseur exclusif de pneumatiques pour les écuries de Formule 1, et cela va durer au moins jusqu’à la fin de la saison 2024. La marque italienne a confirmé ce lundi dans un communiqué qu’elle acceptait la proposition de la F1 et de la Fédération internationale de l’automobile de prolonger d’un an le contrat qui les lie. « Le dernier appel d'offres de la FIA et de la Formule 1 en 2018 portait sur la fourniture d'un pneumatique 13 pouces pendant la saison 2020, suivie de trois saisons consécutives de pneumatiques 18 pouces de 2021 à 2023 inclus. La pandémie de COVID-19, qui a également perturbé la saison 2020 de F1, a obligé la FIA et la Formule 1 à mettre en œuvre des mesures d'urgence incluant l'annulation l’année dernière des essais de développement de pneumatiques et le report de 2021 à 2022 des nouvelles réglementations techniques prévues - qui comprenaient les pneumatiques de 18 pouces. En conséquence, les règles actuelles stipulent maintenant que des pneumatiques de 13 pouces seront utilisés pendant la saison 2021, avec un passage à des 18 pouces en 2022 », explique Pirelli.

La pandémie a tout changé

« La pandémie a provoqué des perturbations dans le monde entier et la Formule 1 n'y a pas échappé, rappelle le patron de la F1, Stefano Domenicali. Nous avons donc pris en 2020 les mesures nécessaires pour reporter d'un an la réglementation à 2022. Nous sommes très fiers de notre partenariat avec Pirelli et nous leur sommes reconnaissants de leur approche constructive de ce changement de date. Pirelli est très conscient du rôle stratégique que les pneumatiques jouent en F1 et nous savons qu'ils travaillent très dur pour s'assurer que leurs produits représenteront le meilleur équilibre entre performance et durabilité dans le nouveau contexte technique. Nous attendons avec impatience le début de la saison 2021 et nous sommes tous enthousiastes à l'idée que les nouvelles voitures et les nouveaux pneumatiques de 18 pouces entreront en piste dès 2022, conformément à la nouvelle réglementation ». Rappelons que la saison 2021 débutera le 28 mars prochain du côté du Bahreïn.