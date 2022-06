F1 : Piastri sera titulaire en 2023, mais où ?

Vers un prêt chez Williams ?

Champion de Formule Renault Eurocup en 2019, champion de Formule 3 en 2020, champion de Formule 2 en 2021, pilote de réserve en Formule 1 en 2022… L’Australien Oscar Piastri, qui a fêté ses 21 ans en avril, gravit les marches une à une, et la prochaine étape sera de le voir titulaire dans un baquet de Formule 1. A priori, ce sera pour 2023 ! Réserviste chez Alpine, même s’il peut également dépanner chez McLaren ou Williams en cas de besoin, le natif de Melbourne a dû apprécier les mots du patron de l’écurie française, Otmar Szafnauer, en marge du Grand Prix du Canada qui se déroule ce dimanche. Le Roumano-Américain a en effet répondu « oui » à la question de savoir si Piastri sera en F1 l’année prochaine, avant de préciser : « Nous ne parlons pas des détails de nos contrats avec les pilotes et c'est quelque chose que nous ne faisons jamais.Nous sommes sous contrat avec Oscar, nous avons des options sur lui, donc il n'y a pas vraiment besoin de se dépêcher. Nous prendrons donc notre temps et au bon moment dans cette folle saison, nous regarderons autour de nous et prendrons ce type de décisions. »Alors qu’Esteban Ocon est sous contrat jusqu’à fin 2024 avec Alpine et que Fernando Alonso, qui partira deuxième ce dimanche à Montréal, est bien parti pour rempiler une saison, l’horizon semble bouché au sein de l’écurie française. En revanche, du côté de Williams, rien ne dit que Nicholas Latifi sera encore aux côtés d’Alexander Albon la saison prochaine. Et le patron de l’écurie, Jost Capito, a confirmé que Piastri était une option : «» En avril dernier, Laurent Rossi, directeur général d’Alpine, avait affirmé que l’idée d’un prêt à une autre écurie n’était pas du tout à exclure.