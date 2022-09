F1 : Piastri pointe un manque de clarté d'Alpine et avoir choisi McLaren de longue date

"My decision was made well in advance of Alonso’s departure. We had told the team I wasn’t going to continue"

Piastri gardera « de bons souvenirs » d'Alpine



Piastri regrette « un manque de clarté »

Oscar Piastri est enfin fixé sur son avenir. Pilote de réserve d’Alpine cette saison, l’Australien sera le coéquipier de Lando Norris chez McLaren en 2023 puis en 2024. Le Bureau de Reconnaissance des Contrats (CRB) de la FIA a confirmé que le seul contrat valide concernant Oscar Piastri est avec l’écurie de Woking et pas avec celle basée à Enstone. « Je suis soulagé d’avoir enfin été annoncé comme pilote McLaren pour la saison prochaine et nous sommes impatients vis-à-vis de l’avenir qui s’annonce », a confié l’intéressé dans un entretien accordé au site officiel de la F1. S’il se dit « heureux de continuer » comme pilote de réserve d’Alpine jusqu’à la fin de la saison mais surtout « très excité à l’idée de rejoindre la grille de départ la saison prochaine avec McLaren », Oscar Piastri admet qu’il devra s’asseoir avec les dirigeants de l’écurie française concernant son avenir à court-terme.Rappelant qu’il a rejoint l’Alpine Academy après avoir remporté la Formule Renault en 2019, Oscar Piastri assuré qu’il a « vraiment pris du plaisir » durant ses deux années dans le giron de la formation française. « J’ai connu deux années incroyablement pleine de réussite en tant que membre de l’académie avec deux autres titres, ajoute l’Australien. Je n’ai donc que du respect pour toute l’équipe à Enstone. » Assurant être « reconnaissant envers Alpine pour tous les essais » qu’il a pu faire cette année au volant de la monoplace 2021, Oscar Piastri affirme que « McLaren est une toute autre écurie, avec une monoplace différente » et qu’il devra s’y adapter. Ajoutant qu’il souhaite désormais se focaliser sur son avenir et son début de carrière avec McLaren, il gardera « de bons souvenirs » de ses années à Enstone. Alors que le CRB a tranché en faveur de l’écurie de Woking, Oscar Piastri y voit le fait qu’il était « libre de choisir (sa) destinée » et de saisir « une excellente opportunité avec McLaren ».Au moment de justifier son choix de tourner le dos à Alpine, l’Australien met cela sur le dos d’un « manque de clarté » concernant son avenir avec l’écurie française. « Ils ont clairement dit vouloir continuer avec Fernando Alonso pour au moins une ou deux années. C’est quelque chose que je respecte, a confié Oscar Piastri. Après avoir passé une saison loin des circuits, mes espoirs étaient concentrés sur un baquet chez Alpine. Mais, comme c’était le cas avec Fernando Alonso, il y a eu ce manque de clarté et un sentiment étrange durant les négociations. Je n’ai pas eu l’impression que rester était la bonne décision me concernant. » Mettant en avant « une rupture du lien de confiance » et des discussions « positives « avec McLaren, Oscar Piastri a pris une décision « bien en amont de l’annonce du départ de Fernando Alonso » et assuré qu’Alpine était bien informée de sa situation avant qu’elle annonce à tort sa titularisation aux côtés d’Esteban Ocon en 2023. « C’était gênant car l’annonce était fausse et ne m’a pas permis de faire convenablement mes adieux à tout le monde à Enstone », a ajouté celui qui est convaincu que « McLaren est le bon endroit » pour lancer sa carrière en F1.