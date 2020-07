F1 : Mugello et Sotchi ajoutés au calendrier

L'Allemagne, le Portugal et le Vietnam en plus ?



We've added some more dates for your diary 📒#F1 pic.twitter.com/SyMuR8w8R6

— Formula 1 (@F1) July 10, 2020

Et de deux qui font dix. Après avoir fini par présenter un calendrier de huit dates pour démarrer cette saison 2020 longtemps retardé par la pandémie de Covid-19 et, plus généralement, par le contexte sanitaire,en marge du GP de Styrie, deuxième manche de la saison et deuxième course en deux week-ends sur le circuit du Red Bull Ring à Spielberg (Autriche). Et, a annoncé Liberty Media, le promoteur du Championnat du Monde de F1. Le premier aura lieu le 13 septembre sur le circuit de Mugello, une semaine après le Grand Prix de Monza. Le second a, lui, été programmé le 27 septembre sur le circuit de Sotchi, et avec du public à en croire les organisateurs, qui ont assuré dans la foulée de cette annonce que les spectateurs seraient acceptés. « Ca va être un événement incroyable, avec la plus large audience possible. Tous les ans, le public vient en nombre, et nous espérons que les difficultés de cette année n'empêcheront pas les fans de sport automobile de venir. Nous allons travailler méticuleusement pour recevoir des spectateurs de la manière la plus sûre possible », a affirmé le promoteur du GP de Russie. Programmé deux semaines avant Sotchi, le rendez-vous de Mugello s'annonce quant à lui d'ores et déjà historique. En Toscane, Ferrari fêtera en effet son 1 000eme Grand Prix en F1 tandis que l'épreuve, elle, deviendra la première de l'histoire de la catégorie reine à se disputer à Mugello. Le circuit mythique appartenant à... Ferrari n'avait eu droit en effet de n'héberger que des tests F1 jusqu'à maintenant alors qu'il accueille en revanche la MotoGP depuis 1994.Sachant que l'objectif de Liberty Media et de la FIA est toujours de proposer à l'arrivée une saison d'au moins 15 dates,Un communiqué est d'ailleurs venu le confirmer vendredi. « D’autres Grands Prix seront annoncés dans les prochaines semaines, peut-on ainsi y lire. Comme nous l’avons indiqué précédemment, notre intention reste d’avoir entre 15 et 18 Grands Prix cette saison », a confirmé la F1. A l'origine, la Chine (avec deux week-ends prévus au programme) aurait dû venir se greffer au planning. Or le gouvernement du pays a annoncé jeudi qu'aucun événement sportif ne se tiendrait sur le sol chinois en 2020. Idem pour les rendez-vous du continent américain, à savoir les Etats-Unis, le Brésil et le Mexique, où la situation sanitaire s'est de nouveau dégradée et annihile là aussi ne serait-ce que l'idée d'organiser un Grand Prix. La F1 pourrait alors peut-être atteindre le nombre qu'elle s'est fixée en ajoutant aux dix week-ends déjà connus des crochets par l'Allemagne (Hockenheim) et ou le Portugal (Portimao) et par le Vietnam en novembre, avant de baisser le rideau sur cette saison raccourcie par le combo Bahreïn-Abou Dhabi. On devrait très vite le savoir.