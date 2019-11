F1 - Mick Schumacher : « Vettel est un modèle pour moi »

Dans la droite lignée. Au même titre que Michael Schumacher constituait une référence pour Sebastian Vettel, ce dernier a valeur d'exemple pour Mick Schumacher, le fils du septuple champion du monde. Dans les colonnes de Motorsport-Magazin ce mercredi, le champion d'Europe de Formule 3 passé depuis en F2 avoue sa grande admiration pour son aîné et compatriote. « J’ai énormément de respect pour Seb », avoue le jeune pilote de 20 ans, ajoutant qu'il se nourrit au quotidien des conseils que peut lui délivrer le coéquipier de Charles Leclerc chez Ferrari. « On parle énormément de notre métier. J’essaye d’appliquer au maximum les conseils qu’il (Sebastian Vettel) me donne. Il est en Formule 1 depuis de nombreuses années. Chacune de ses paroles est précieuse. »

Mick Schumacher : « J'ai la même relation avec Vettel que Michael »

Des conseils qui pourraient permettre très prochainement au fils du « Baron rouge » de faire ses grands débuts dans la catégorie reine. Pour le moment, Mick Schmacher se contente de croiser celui qui était surnommé... « Baby Schumi » dans les paddocks frappés du logo au cheval cabré, prolongeant ainsi la complicité qui existait il y a bien longtemps entre le quadruple champion du Monde et le vrai « Schumi ». « Mon père était un modèle pour Seb et aujourd’hui, c’est à son tour d’en être un pour moi, poursuit le pilote né en Suisse (à Vufflens-le-Château) dans les colonnes de Motorsport-Magazin. J’ai la même relation que Michael avait avec lui. C’est une personne dont je suis très proche et à laquelle je peux me confier en toute sérénité. »