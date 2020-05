F1 - Mercedes : Wolff ne repousse pas Vettel

Une cohabitation avec Hamilton ?

Le jeu des baquets musicaux s'annonce peut-être plus costaud qu'on ne l'imagine. Alors que le monde de la F1 se demande surtout, depuis mardi et l'annonce de la non-reconduction de contrat de Sebastian Vettel chez Ferrari , si Lewis Hamilton pourrait remplacer l'Allemand, il faut aussi regarder dans l'autre sens. Toto Wolff, le patron de l'écurie Mercedes, ne s'en prive pas : «. Vettel est un grand pilote, un grande personnalité et un atout pour n'importe quelle équipe. »Cette déclaration peut aussi être de nature à secouer un peuavec l'équipe à l'Etoile. Même s'il assure que c'est son souhait, Toto Wolff doit plus que jamais penser à assurer ses arrières... Dans l'absolu, serait-il possible de voir Lewis Hamilton et Vettel cohabiter chez Mercedes ? Ce n'est pas exclu non plus, puisque. Cependant, difficile d'imaginer Vettel ne pas être leader de son écurie, précisément la raison pour laquelle il quitte Ferrari...