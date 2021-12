F1 - Mercedes / Wolff : « J'espère vraiment que Lewis continuera à courir »

Wolff : "Nous devons surmonter la douleur qui lui a été causée dimanche"

Officiellement, Mercedes a enterré la hache de guerre et renoncé à faire appel de la victoire de Max Verstappen au Grand Prix d’Abu Dhabi dimanche, qui offre le titre mondial au Néerlandais. Mais officieusement, l’écurie allemande n’a toujours pas digéré, à l’image de son patron Toto Wolff, qui l’a reconnu bien volontiers en conférence de presse ce jeudi. «Nous ne sommes pas déçus par le sport. Nous aimons le sport avec chaque os de notre corps. Et nous l'aimons parce que le chronomètre ne ment jamais. Mais si nous enfreignons ce principe fondamental de détection de l'équité et de l'authenticité du sport, alors soudainement le chronomètre ne devient plus pertinent. Parce que nous sommes exposés à des prises de décision aléatoires. Et il est clair que vous pouvez ne plus aimer un sport si vous commencez à vous poser des questions, avec tout le travail que vous avez fait, toute la sueur, les larmes et le sang. »L’Autrichien de 49 ans lance même une menace : Lewis Hamilton, dégoûté, pourrait tout arrêter alors qu’il a prolongé son contrat jusqu’à fin 2023 ! « J'espère vraiment que Lewis continuera à courir parce qu'il est le plus grand pilote de tous les temps.Mais nous devons surmonter la douleur qui lui a été causée dimanche, aussi parce que c'est un homme avec des valeurs claires et il lui est difficile de comprendre comment cela s'est passé. Je dois juste faire de mon mieux pour l'aider à surmonter cela, afin qu'il revienne fort et avec un amour du sport et une confiance dans la prise de décision du sport l'année prochaine, et je souhaite vraiment que ce soit le cas. »