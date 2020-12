F1 - Mercedes : Wolff évoque la prolongation d'Hamilton

Toto Wolff se veut rassurant. Confirmé ce vendredi à la tête de l'écurie Mercedes, l'Autrichien a indiqué ne pas être inquiet en ce qui concerne la prolongation de contrat de Lewis Hamilton, qui n'a pour le moment pas resigné pour la saison prochaine. « Nous avons eu tellement de succès en championnat depuis sept ans que je ne vois pas de raison de ne pas continuer. Il (Hamilton) est à son meilleur niveau et devrait le rester un moment. C'est pourquoi continuer ensemble n'est pas une question », a notamment confié Wolff, dans des propos repris par L'Equipe. Actuellement sur une série de six titres pilotes et constructeurs en Formule 1, l'équipe basée à Brackley entend donc bien continuer sur sa lancée avec le Britannique, et ainsi jouer la carte de la continuité sur la grille aux côtés de Valtteri Bottas. D'autant plus que l'intéressé n'a jamais caché son envie de prolonger.

« La prolongation d'Hamilton ? Cela sera fait tôt ou tard »

« Si vous voulez savoir pourquoi nous n'avons pas encore signé de contrat, c'est simple : nous donnons toujours la priorité au championnat pour ne pas être distraits par des discussions parfois difficiles. Ensuite, la Covid-19 a frappé (Hamilton a été testé positif courant novembre) et nous avons pris un peu de retard. Mais nous ne sommes pas inquiets, ça va se faire. Nous ne donnons pas de date car nous ne voulons pas nous retrouver sous la pression. Cela sera fait tôt ou tard, avant les essais hivernaux (début mars) », a par la suite expliqué Wolff. « Lewis est le plus grand ou l'un des plus grands pilotes de tous les temps. Son dévouement et son professionnalisme sont remarquables et méritent d'être applaudis, a pour sa part lancé Ola Källenius, le patron de Mercedes-Benz. Et, en plus, c'est une bonne personne. Nous aimerions que ce partenariat se poursuive et c'est à Toto, dans son rôle, d'y parvenir. »