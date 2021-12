F1 : Mercedes pourrait finalement ne pas faire appel !

Et si Mercedes ne faisait finalement pas appel ? A chaud, alors que les commissaires de la FIA venaient de rejeter ses deux réclamations en conclusion d'un dimanche complètement fou à Abu Dhabi au même titre que le dénouement de la saison, tout aussi incroyable, l'écurie chère à Lewis Hamilton, retoquée sur les deux dossiers, avait immédiatement annoncé son intention de faire appel. Les Flèches d'argent devraient finalement renoncer à pousser plus loin l'affaire. A en croire le Times, une conversation entre le directoire de cette équipe Mercedes déchue (elle a néanmoins fêté dimanche soir un nouveau titre de champion du monde de constructeurs) et Toto Wolff aurait convaincu ce dernier de ne pas poursuivre la procédure en dépit de son amertume après avoir vu ce huitième sacre éventuel de son poulain s'évaporer au profit de son rival numéro 1 Max Verstappen dans le ciel d'Abu Dhabi. Une décision qui irait également dans le sens de la volonté d'Hamilton lui-même.

Pour Hamilton, hors de question d'être sacré autrement que sportivement

Dimanche soir déjà, après être resté prostré, sous le choc, près de deux minutes dans le baquet de sa monoplace, la visière du casque encore abaissée sur les yeux, le septuple champion du monde avait laissé entendre au patron allemand de son écurie qu'il ne souhaitait pas récupérer le titre devant un tribunal. Wolff, déterminé à jouer son joker à fond, n'avait pas prêté réellement d'attention à ce que venait de lui glisser le Britannique. En revanche, ce lundi, il aurait baissé sa garde après avoir évoqué le sujet avec sa direction, et peut-être suite à une nouvelle relance d'Hamilton, visiblement décidé à tourner au plus vite la page de cette saison qui s'est terminée de la pire des manières pour le tenant du titre, dépassé dans le dernier tour par son nouvel ennemi juré. Certes, dans des circonstances qui ont fait bondir Toto Wolff de son fauteuil. Il devrait néanmoins en rester là.