F1 - Mercedes : Lewis Hamilton évoque son avenir

Un nouveau contrat chez Mercedes ? Un départ chez le concurrent Ferrari ? Les rumeurs vont bon train autour de l'avenir de Lewis Hamilton, dont le contrat actuel prendra fin à l'issue de la saison prochaine. Vendredi soir à Paris lors de la traditionnelle remise des prix FIA, le Britannique a été amené à répondre à de nombreuses questions sur son futur. Sans réellement livrer de réponse aux journalistes, le sextuple champion du monde s'est en revanche autorisé une déclaration d'amour adressée à ses couleurs actuelles. « Je suis lié à Mercedes depuis mes 13 ans, donc c'est vraiment difficile de m'imaginer ailleurs. Ce que nous avons construit au cours de la dernière période ces sept dernières années est en ce moment une force plutôt dominante. J'aime l'endroit où je me trouve et j'aime les gens avec lesquels je travaille (...) Il est vraiment difficile de quitter quelque chose que vous aimez autant que ça. L'équipe, l'organisation, jusqu'aux patrons. Ce n'est pas quelque chose qui vient du jour au lendemain et les autres équipes n'ont pas les éléments que nous avons en place actuellement, ça prend du temps pour construire ces choses. »

Hamilton : « Sans Toto Wolff, ce ne serait pas pareil »

De là à imaginer qu'Hamilton fera le choix de la continuité en 2020, il n'y a qu'un pas. A moins que Toto Wolff ne décide de s'en aller. Car ça, cela pourrait tout changer. « Il doit faire son choix. Tout comme je saurai ce qui est bon pour moi quand je prendrai la décision, il doit d'abord prendre la bonne décision pour lui et ce qui est le mieux pour lui, sa famille et son avenir. » Doit-on comprendre que si Wolff s'en va, Hamilton a de fortes chances de monter dans le baquet de Ferrari ? « Sans Toto, ce ne serait pas pareil », se contente de confier celui qui a été sacré le week-end dernier pour la troisième année de suite. Mais c'est déjà beaucoup.