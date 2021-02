F1 - Mercedes : Hamilton prolonge un an

A un mois et demi du coup d'envoi de la saison, à Bahreïn, la grille de la saison 2021 de Formule 1 est enfin complète ! Lewis Hamilton, le septuple champion du monde, a attendu ce lundi pour signer la prolongation de son contrat avec Mercedes, mais seulement pour cette saison. Le Britannique de tout juste 36 ans repart donc pour un tour, et il sera encore l'immense favori à sa propre succession. « Je suis ravi d'entamer ma neuvième saison avec mes coéquipiers de chez Mercedes. Notre équipe a réalisé des choses incroyables et nous sommes impatients de poursuivre notre réussite, tout en cherchant continuellement à nous améliorer, sur et hors piste. Je suis également déterminé à poursuivre le chemin que nous avons commencé pour rendre le sport automobile plus diversifié pour les générations futures et je suis reconnaissant que Mercedes ait été extrêmement favorable à mon appel à résoudre ce problème. Je suis fier de dire que nous allons plus loin dans cet effort cette année en lançant une fondation dédiée à la diversité et à l’inclusion dans le sport. Je suis inspiré par tout ce que nous pouvons construire ensemble et j'ai hâte de revenir sur la piste en mars", a réagi le légendaire pilote dans le communiqué de son équipe.

Quid de 2022 pour Hamilton ?



Arrivé chez Mercedes en 2013, le natif de Stevenage a remporté six titres et 74 Grands Prix avec l'écurie allemande, seul le titre de 2016 lui échappant, pour aller dans l'escarcelle de son coéquipier Nico Rosberg. Mais alors qu'on aurait pu imaginer une prolongation de contrat pour plusieurs saisons, Lewis Hamilton, dont le salaire annuel est estimé à 47 millions d'euros, n'a donc prolongé qu'un an. Ce qui signifie que les rumeurs n'ont pas fini d'agiter le paddock durant cette année 2021, qui sera la dernière dans cette configuration, la saison 2022 marquant l'entrée en vigueur d'un nouveau règlement technique, qui devrait notamment favoriser les dépassements. Lewis Hamilton souhaitera-t-il prouver qu'il peut encore gagner avec Mercedes l'année prochaine avec ces nouvelles règles, ou aller gagner au sein d'une autre écurie, voire arrêter sa carrière pour se lancer d'autres défis ? Il va falloir s'armer de patience pour connaitre la réponse...



La grille de F1 2021

Mercedes : Valtteri Bottas et Lewis Hamilton

Red Bull : Max Verstappen et Sergio Perez

McLaren : Daniel Ricciardo et Lando Norris

Aston Martin : Sebastian Vettel et Lance Stroll

Alpine : Fernando Alonso et Esteban Ocon

Ferrari : Charles Leclerc et Carlos Sainz Jr

AlphaTauri : Pierre Gasly et Yuki Tsunoda

Alfa Romeo : Kimi Räikkönen et Antonio Giovinazzi

Haas : Nikita Mazepin et Mick Schumacher

Williams : Nicholas Latifi et George Russell