F1 - Mercedes : Hamilton prolonge deux ans

Qui aux côtés de Hamilton ?

En ne prolongeant que pour la saison 2021 en février dernier, Lewis Hamilton avait laissé la porte ouverte à une éventuelle retraite en 2022 voire un changement d’écurie. Mais le pilote britannique n’a pas hésité longtemps. Ce samedi, l’écurie Mercedes a annoncé qu’il prolongeait son contrat pour les saisons 2022 et 2023. Le septuple champion du monde, âgé de 36 ans depuis janvier, aura donc passé onze saisons (minimum) au sein de l’équipe allemande, qui l’avait accueilli en 2023 après six saisons passées chez McLaren (et un titre mondial remporté en 2008). « Il est difficile de croire que cela fait près de neuf ans de travail avec cette équipe incroyable, et je suis ravi que nous poursuivions notre partenariat pendant encore deux ans.Je suis incroyablement fier et reconnaissant de la façon dont Mercedes m'a soutenu dans ma volonté d'améliorer la diversité et l'égalité dans notre sport. Ils se sont tenus responsables et ont fait des progrès importants dans la création d'une équipe plus diversifiée et d'un environnement inclusif. Merci à toutes les personnes dévouées et talentueuses de Mercedes dont le travail acharné rend tout cela possible et au conseil d'administration pour leur confiance continue en moi. Nous entrons dans une nouvelle ère automobile qui sera stimulante et excitante et j'ai hâte de voir ce que nous pouvons accomplir d'autre ensemble », s’est réjoui le champion anglais, qui sera donc présent chez Mercedes lors de l’introduction de la nouvelle réglementation technique la saison prochaine.« Alors que nous entrons dans une nouvelle ère de la F1 à partir de 2022, il ne peut y avoir de meilleur pilote à avoir dans notre équipe que Lewis. Ses réalisations dans ce sport parlent d'elles-mêmes, et avec son expérience, sa vitesse et son art de la course, il est à son sommet. Nous savourons la bataille que nous avons devant nous cette année - et c'est pourquoi nous voulions également conclure ce contrat plus tôt, afin que nous n'ayons aucune distraction de la concurrence en piste», a réagi de son côté le patron de l’écurie Toto Wolff. Reste désormais à savoir qui sera son coéquipier pendant ces deux prochaines saisons, sachant que Valtteri Bottas sera en fin de contrat cette année. Le Finlandais prolongera-t-il lui aussi son bail, même si son rôle de n°2 le pèse de plus en plus, ou Mercedes recrutera-t-elle George Russell (Williams), qui avait remplacé Hamilton lorsqu'il avait été touché par le coronavirus en fin de saison dernière ?