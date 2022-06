F1 - Mercedes : Hamilton ne se voit pas encore à la retraite

Il n'a visiblement pas encore envie de partir à la retraite. Le pilote britannique Lewis Hamilton, pensionnaire de l'écurie Mercedes, s'est confié auprès du quotidien sportif français L'Equipe, dans son édition de ce samedi, en marge du Grand Prix d'Azerbaïdjan, du côté de Bakou. Le septuple champion du monde de Formule 1 a notamment indiqué souhaiter poursuivre sa carrière dans la discipline. Une décision forte, après notamment la fin de saison 2021, qui a vu le Néerlandais Max Verstappen, pensionnaire de l'écurie Red Bull, lui subtiliser le titre de champion du monde. Ainsi que ses difficultés rencontrées depuis le début de ce nouvel exercice, au volant de sa Mercedes, marquées par le rebond de sa monoplace : "Bien sûr, il y a le rebond. Ce n'est pas agréable. Il y a également ces nouveaux pneus mais je dirais que ce qui me dérange le plus, c'est l'entrée des virages. À cause du rebond, je ne peux plus attaquer la corde aussi franchement qu'avant. J'ai toujours piloté ainsi, très agressif en entrée de virage. Là, avec ces ondulations, je dois constamment reculer (...) Je ne cherche pas d'excuse, je veux juste comprendre. On va y arriver et quand on y sera, je serai de retour."

Pas de titre de champion du monde cette année ?

L'an passé, Hamilton était en course pour le titre, jusqu'aux toutes dernières minutes de l'ultime course. Un titre qui aurait alors été son huitième, mais cela ne l'aurait pas forcément incité à quitter ensuite les paddocks : "Je ne pense pas. Je ne suis pas du genre à me focaliser sur un nombre. Piloter, c'est ma passion. Huit titres n'auraient pas changé ma vie. Je ne me vois pas partir sur un titre..." Et cette saison, le Britannique ne semble pas faire du titre de champion du monde une possibilité : "Je ne pense pas. Sur une saison avec une vingtaine de courses, il y en a déjà beaucoup de passées. Mathématiquement, c'est encore possible. Mais honnêtement, je ne suis absolument pas dans cet état d'esprit. Je veux juste revenir au top, rendre l'équipe capable de gagner à nouveau des courses. Prendre les Grands Prix les uns après les autres. Ramener l'écurie au sommet est déjà suffisamment difficile, alors penser au titre, c'est beaucoup trop éloigné de mes préoccupations actuelles."