F1 - Mercedes : Bottas remplacé par Russell en cours de saison ?

Horner ne croit pas à ce changement

Et si Valtteri Bottas ne finissait pas la saison avec Mercedes ? En fin de contrat à la fin de l'année, le Finlandais pourrait voir son aventure avec l'écurie britannique se terminer plus tôt que prévu. En effet,Après avoir terminé deux fois à la 3eme place, lors des Grand Prix de Bahreïn et du Portugal, cette saison, et avoir été contraint à l'abandon lors de celui d'Emilie-Romagne, après avoir été percuté par... Russell, le natif de Nastola pourrait payer son début de saison un peu décevant (32 points), lui qui est actuellement derrière Lewis Hamilton (69), Max Verstappen (61) et Lando Norris (37) au classement des pilotes. D'autant plus, que grâce au Néerlandais et à Sergio Perez, Red Bull (83) a de solides arguments à faire valoir dans la lutte pour la 1ere place au classement des constructeurs, alors que Mercedes mène actuellement la danse (101). «», a d'ailleurs confié à ce sujet une source au quotidien britannique.De ce fait, la possibilité de voir George Russell, le pilote Williams, débarquer chez Mercedes en cours de saison et remplacer Bottas n'est pas exclue. Favori pour succéder au Finlandais en 2022,, quand il avait remplacé Hamilton, touché par le coronavirus, chez les Flèches d'argent. Cependant, Toto Wolff, le patron de l'écurie, ne semble pas prêt à se séparer de son pilote, qui « n'a rien à prouver. » De son côté, Christian Horner a expliqué ne pas trop croire à ce possible remplacement en cours de saison. « Valtteri a démontré qu’il peut piloter la voiture très vite. Les circonstances s’invitent toujours donc voyons comment les choses vont évoluer, mais Valtteri a fait un très bon travail pour Mercedes ces dernières années, a pour sa part déclaré le patron de Red Bull.» Après sa pole position à Portimão, Bottas risque donc d'être scruté de très près dès ce week-end lors du Grand Prix d'Espagne, à Barcelone.