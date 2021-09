F1 - Mercedes : Bottas chez Alfa Romeo, Russell attendu

C'est désormais officiel : la saison prochaine, Valtteri Bottas (32 ans) prendra place au volant de l'une des deux monoplaces Alfa Romeo. Mercedes aurait même déjà enrôlé son remplaçant : le jeune pilote britannique George Russell (23 ans). Alors que seuls des bruits de couloir envoyaient encore ce dimanche le pilote finlandais sous les couleurs de l'écurie italienne, Alfa a confirmé lundi au lendemain de la victoire à domicile de Max Verstappen lors du Grand Prix des Pays-Bas que Bottas serait bien le remplaçant de Kimi Räikkönen. Jeudi dernier, le compatriote de Bottas privé de Zandvoort ce week-end (et probablement de Monza le week-end prochain) après avoir été testé positif au Covid-19 avait annoncé que cette saison serait sa dernière. La rumeur Bottas avait alors immédiatement parcouru le paddock jusqu'à cette confirmation lundi que le coéquipier de Lewis Hamilton ne le serait plus en 2022. Après cinq saisons chez Mercedes, où il a accumulé les places d'honneurs (63 podiums), mais aussi obtenu des victoires (9 au total) et signé de nombreuses pole positions (17) dans l'ombre du roi Hamilton, Bottas quitte le constructeur cher à Toto Wolff pour celle dirigée par le Français Frédéric Vasseur, où il a signé un contrat pluriannuel à sa demande.

Breaking news! 🗞 @ValtteriBottas will join Alfa Romeo Racing ORLEN for the 2022 season and beyond, with the Finnish driver signing a multi-year deal with the Hinwil-based team. pic.twitter.com/2XNeMtUGMn