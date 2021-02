F1 - McLaren : Ricciardo et Norris veulent relancer l’équipe

A quelques semaines du début de la saison 2021 de Formule 1, les choses s'accélèrent petit à petit au sein des différentes équipes du paddock. En effet, lundi, à Silverstone, l'écurie McLaren a pour sa part présenté sa monoplace pour cette nouvelle année, la MCL35M, que les deux pilotes ont pu tester ce mardi sur le circuit anglais. « L'arrivée de Ricciardo ? C'est super de pouvoir apprendre de quelqu'un de différent. Voir comment il interagit avec l'équipe, ses réactions, tout. Ce n'est pas seulement parce qu'il est un bon pilote. Il y a beaucoup d'autres choses pour lesquelles il est bon aussi. C'est donc une autre occasion pour moi d'apprendre. D'étendre mes connaissances en Formule 1 », a confié Lando Norris, le jeune pilote britannique de McLaren, face à la presse.

« Notre entente sera excellente sur les pistes »

De son côté, arrivé en provenance de Renault durant cette intersaison, Daniel Ricciardo pense que tout se passera bien avec Norris et a hâte de débuter sa 11eme saison. « C'est fou de penser qu'il s'agit de ma onzième saison en Formule 1. Ça va vite. Même si cela semble long, je me sens encore, disons, jeune et énergique. Et maintenant, je peux bénéficier de toute cette expérience, a notamment expliqué le pilote australien. Je pense que Lando Norris et moi avons dix ans d'écart (31 et 21 ans). En ce qui concerne McLaren néanmoins, il est beaucoup plus âge que moi ! Je pense que notre entente sera excellente sur les pistes et en dehors. Je pense que nous apportons tous les deux une dynamique similaire mais de générations différentes. Je pense que cette combinaison sera assez cool et que nous serons tout aussi compétitifs. » Désormais, rendez-vous pour eux, le 28 mars à Sakhir pour le Grand Prix de Bahreïn, qui ouvrira la saison 2021, avant d'aller en Italie, à Imola, courant avril.