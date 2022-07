F1 - McLaren : Ricciardo compte bien aller au bout de son contrat

Ricciardo : "Remettre la voiture à l'endroit où elle doit être"

Passé de Red Bull à Renault en 2019 puis de Renault à McLaren en 2021, Daniel Riccardo pourrait-il encore changer d’équipe rapidement ? Depuis son arrivée au sein de l’écurie britannique, le pilote australien de 33 ans a remporté une seule victoire (en Italie l’an passé) et n’est monté sur aucun autre podium, finissant 8eme du championnat du monde en 2021 et occupant actuellement la 12eme position, avec une sixième place en Australie pour meilleur résultat en 2022.Certaines rumeurs le voient déjà quitter McLaren alors que son contrat se termine en fin d’année prochaine.Mais le pilote australien a tenu à les démentir, via ses réseaux sociaux, ce mercredi. « Il y a beaucoup de rumeurs autour de mon avenir en Formule 1, mais je veux que vous l'entendiez de moi-même.Evidemment que cela n'a pas toujours été facile, mais qui veut que ce soit facile ? Je travaille d'arrache-pied avec l'équipe pour apporter des améliorations et remettre la voiture à l'endroit où elle doit être. Je le veux toujours plus que jamais », écrit celui qui avait terminé troisième des championnats du monde 2014 et 2016 avec Red Bull. Ce mardi, McLaren avait annoncé l'arrivée pour la saison prochaine du champion d'Indycar Alex Palou, mais sans préciser dans quelle discipline il courrait (F1, IndyCar, Formule E, Extreme E ?). De quoi mettre un peu plus la pression sur Daniel Ricciardo ? Lors de la prochaine course, qui sera le Grand Prix de France au Castellet le 24 juillet, le pilote australien espère signer enfin un bon résultat et faire décoller sa saison. Sinon, les rumeurs continueront d'aller bon train...