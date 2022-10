F1 : McLaren : Ricciardo a besoin d’une pause pour se réinitialiser

Encore quatre Grands Prix pour sauver l'honneur

Daniel Ricciardo l'a confirmé lui-même en marge du Grand Prix du Japon il y a dix jours. L'année prochaine, il ne pilotera pas en Formule 1, puisqu'aucune équipe ne lui a proposé une place de titulaire. Pour la première fois depuis ses premiers tours de roue en F1, en 2011 chez HRT, l'Australien de 33 ans sera donc éloigné des paddocks. Mais il voit plutôt les choses de façon positive. Pour lui, c'est l'occasion de faire une pause pour revenir au top en 2024. « Plus le temps passe, plus je sens que j’ai besoin d’une pause. Le manque d’options n’est pas la seule raison de mon absence en 2023. J’ai aussi besoin d’une pause pour repartir de zéro.Le plan est toujours d'être impliqué dans la Formule 1, en tout cas c’est comme ça que je vois les choses », a confié le pilote McLaren à la chaîne britannique Sky Sports, à quelques jours du Grand Prix des Etats-Unis à Austin (Texas). L'année prochaine, Daniel Ricciardo prévoit de passer plus de temps chez lui, en Australie, et il pourrait également devenir pilote de réserve, possiblement chez Mercedes. En tout cas, pas question pour lui d'aller s'aventurer dans un autre sport mécanique.En attendant de savoir dans quelle écurie il pourrait revenir en 2024, le pilote australien va tenter de profiter au mieux des quatre derniers Grands Prix de la saison 2022 (Etats-Unis, Mexique, Brésil, Abou Dhabi), avec l'espoir de décrocher enfin de gros points, lui qui n'a pu faire mieux que cinquième cette année (à Singapour) et qui n'a terminé dans les points qu'à cinq reprises.