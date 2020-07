F1 : McLaren renoue avec son partenaire historique Gulf

Brown : « Gulf fait partie de l'Histoire de McLaren »



Quand McLaren renoue avec un partenaire historique. Le 2 août prochain, le premier des deux Grands Prix programmés au début du mois à Silverstone et baptisé le GP de Grande-Bretagne (le second a, lui, été nommé GP du 70eme anniversaire) marqueraLes MCL35 de Carlos Sainz et Lando Norris, déjà aux couleurs orange et bleu, comme celles de la célèbre compagnie pétrolière internationale à l'emblème fleurant bon les années d'antan, verront ainsi lors de ce quatrième week-end de la saison (du 31 juillet au 2 août) leurs capot moteur et rétroviseurs estampillés Gulf. De même, le logo ayant fait une partie de l'histoire de McLaren s'affichera de nouveau en bonne place sur la combinaison des deux pilotes de l'écurie, comme sur celles des mécaniciens. C'est en effet désormais officiel, etLe PDG de Gulf Oil Mike Jones et celui de McLaren Racing Zak Brown s'en sont réjouis lundi de concert, le premier allant même jusqu'à parler de « partenariat unique ».« Ce partenariat très enthousiasmant va ramener la marque Gulf dans l'élite des sports mécaniques. Les livres d'histoire sont emplis de récits remarquables qui narrent ce qu'ont accompli Gulf et McLaren dans le passé. Nous sommes désormais rassemblés à nouveau pour écrire le chapitre suivant de ce partenariat unique. » « Nous sommes ravis d'accueillir Gulf de retour chez McLaren et de réunir deux marques emblématiques pour un nouveau partenariat enthousiasmant, appréciait de son côté Zak Brown. Gulf fait partie de l'Histoire de McLaren et est bien connu pour son innovation et son excellente technique dans cette industrie, ce qui est parfaitement en phase avec McLaren. », notamment en F1. En 1969, Bruce McLaren, fondateur de l'écurie, était ainsi monté sur le podium final de la saison, derrière Jackie Stewart et Jacky Ickx, un an après avoir déjà apporté à sa propre équipe sa toute première victoire dans la catégorie reine. A noter que ce nouveau partenariat entre Gulf et McLaren inclut que le pétrolier fournira dorénavant ses lubrifiants aux voitures créées par McLaren Automotive. Un deal gagnant-gagnant en somme.