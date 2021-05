F1 – McLaren : Norris prolonge pour « plusieurs années »

Quatre courses dans les points en 2021 pour Norris

Lando Norris reste fidèle à McLaren ! Arrivé en en Formule 1 en 2019 au sein de l’écurie britannique, le pilote anglais de 21 ans va y rester pour longtemps, car il a prolongé ce mercredi son contrat pour « plusieurs années ». Et son objectif est clair : devenir champion du monde au volant de la monoplace orange. « Je suis vraiment heureux d'avoir prolongé mon contrat avec McLaren à partir de 2022. Ayant été avec l'équipe pendant près de cinq ans, je me sens vraiment membre de la famille ici et je ne pouvais pas imaginer commencer la prochaine phase de ma carrière ailleurs, explique le natif de Bristol. McLaren a été un énorme soutien depuis mes années dans les séries juniors et j'ai vraiment aimé apprendre et me développer en tant que pilote depuis.Depuis notre arrivée en 2017, notre progression a été cohérente et nous avons ensemble des ambitions claires pour l'avenir. Je tiens à remercier Zak (Brown, le patron de McLaren Racing, ndlr) et Andreas (Seidl, le patron de l’écurie, ndlr) pour la confiance qu'ils m’ont manifestée depuis le début, et à toute l'équipe de m'avoir donné un environnement aussi solide pour continuer ma carrière. Nous avons déjà vécu des moments incroyables ensemble que je n'oublierai jamais - deux podiums et une troisième place au championnat - et avec Daniel et le reste de l'équipe, je suis impatient de pousser pour encore plus de succès dans les années à venir. »Depuis ses débuts en F1, Lando Norris n’a cessé de progresser, avec une onzième place au championnat du monde 2019 (49pts) et une neuvième place en 2020 (97pts et un podium). Et la saison 2021 est partie sur de belles bases, avec une quatrième place au classement des pilotes, quatre courses sur quatre dans les points, et un podium en Emilie-Romagne. « Notre décision de confirmer l'avenir à long terme de Lando chez McLaren a été très simple. Lando nous a impressionnés depuis sa première année avec ses performances, et son évolution en tant que pilote depuis lors est évidente. Cela fait partie intégrante de notre plan de récupération de la performance et son record jusqu'à présent, en obtenant deux podiums avec l'équipe au cours de la dernière année, a montré qu'il était un formidable concurrent sur la piste.Avec Lando et Daniel, nous avons une équipe de pilotes extrêmement talentueuse et passionnante, et cette annonce est un signal fort d'engagement pour le prochain chapitre de McLaren à partir de 2022 », se réjouit de son côté Andreas Seigl. Sur la lancée de cette prolongation de contrat, Lando Norris va désormais tenter dimanche de rentrer dans les points pour la première fois de sa carrière au Grand Prix de Monaco.