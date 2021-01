F1 - McLaren : Norris positif au coronavirus

Après Sergio Perez, Lance Stroll et Lewis Hamilton en 2020, un quatrième pilote de Formule 1 est touché par le coronavirus. Il s’agit de Lando Norris (21 ans), qui disputera en 2021 sa troisième saison chez McLaren. « McLaren peut confirmer que Lando Norris a été testé positif au covid-19 hier (lundi) à Dubaï, où il est actuellement en vacances avant un camp d'entraînement. Après avoir reconnu une perte de goût et d'odorat, il a été testé immédiatement et a informé l'équipe. Conformément à la réglementation locale, il s'auto-isole désormais dans son hôtel pendant 14 jours. Il se sent actuellement bien et ne signale aucun autre symptôme », fait savoir le communiqué de l’écurie britannique. Dans son malheur, Lando Norris a la chance d'avoir été testé positif hors saison, ce qui lui évitera de manquer une course, ce qui avait été le cas de Perez (deux courses, même), Stroll et Hamilton la saison passée.

Norris aura un nouveau coéquipier en 2021

En 2020, le pilote britannique a terminé neuvième du classement des pilotes au volant de sa monoplace orange et bleue, avec 97 points au compteur, soit huit de moins que son coéquipier Carlos Sainz Jr. Il avait entamé la saison de la meilleure des façons, avec une troisième place en Autriche, avant de rentrer un peu dans le rang, même s’il a signé cinq autres Top 5.Si tout va bien, la saison débutera le 21 mars en Australie, même si le doute est toujours permis puisque la pandémie de coronavirus est encore loin d'être enrayée.