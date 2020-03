F1 – McLaren : L’employé infecté par le coronavirus va mieux

A quelques jours du Grand Prix d’Australie, McLaren avait dû déclarer forfait en raison de la contamination d’un de ses employés au COVID-19. La première course de la saison de Formule 1 a finalement été annulée jeudi, en raison de la propagation de l’épidémie de coronavirus . Et si quatorze membres de l’équipe britannique sont toujours en quarantaine à Melbourne, la personne infectée va elle beaucoup mieux., a annoncé Zak Brown, le patron de McLaren, dans un communiqué. Et que les personnes placées en quarantaine ont le moral. Le soutien qu’ils ont reçu de la part de leurs coéquipiers, de nos partenaires, des membres de la communauté de la Formule 1 et des fans à travers le monde aura été exceptionnel, et nous tenions à tous les remercier."