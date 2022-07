F1 : Masi ne fait plus partie de la FIA

Cela semblait inévitable, c'est désormais officiel. Ecarté depuis février dernier de la direction de course de la Formule 1, Michael Masi a quitté ce mardi la Fédération internationale de l'automobile (FIA), comme l'a annoncé cette dernière sur son site officiel. L'intéressé paie cher la gestion du dernier Grand Prix de la saison 2021, à Abu Dhabi, qui a permis à Max Verstappen (Red Bull) de remporter le titre de champion du monde lors des derniers tours aux dépens de Lewis Hamilton (Mercedes). « La FIA confirme que Michael Masi a décidé de quitter la FIA et de déménager en Australie pour se rapprocher de sa famille et relever de nouveaux défis. Il a supervisé une période de trois ans en tant que directeur de course de Formule 1 de la FIA et délégué à la sécurité après le décès soudain de Charlie Whiting en 2019, exerçant les nombreuses fonctions qui lui ont été confiées de manière professionnelle et dévouée. La FIA le remercie pour son engagement et lui souhaite le meilleur pour l'avenir », peut-on lire dans le communiqué annonçant son départ.

« Je leur souhaite le meilleur pour l'avenir »

« Ça a été un plaisir et un honneur de représenter la FIA en tant que directeur sportif de la monoplace et directeur de course et délégué à la sécurité de la F1 depuis le décès inattendu et tragique de Charlie (Whiting) à Melbourne, en 2019. (...) Je suis fier d'avoir travaillé en partenariat pendant de nombreuses années avec les différents clubs membres de la FIA, le groupe Formule 1, les concurrents, les promoteurs et gestionnaires des circuits, mes collègues et mon équipe en interne à la FIA. Je chérirai toujours ces relations et amitiés de toute une vie qui se sont créées tout au long de mon parcours jusqu'à aujourd'hui, a pour sa part réagi Masi, via un communiqué notamment transmis à Motorsport.com. (...) Je remercie le président la FIA, Mohammed Ben Sulayem, et son équipe présidentielle pour leur soutien personnel dès leur nomination et je leur souhaite le meilleur pour l'avenir. Le soutien personnel de ma famille, de mes amis et de mes collègues durant cette aventure et en particulier dans les derniers mois n'a été que très important. C'est quelque chose que je chérirai pour toujours. »