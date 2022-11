F1 : Les patrons de Haas et Williams défavorables à une augmentation du nombre de courses

Domenicali pense d'abord à la croissance

Ce samedi, quelques pilotes et patrons d’écuries étaient à Las Vegas pour faire la promotion du premier Grand Prix dans la ville du Nevada, qui se tiendra le 18 novembre 2023. Ce Grand Prix sera l’un des 24 que comptera la saison prochaine, un record ! Quasiment la moitié des week-ends de l’année sera marquée par une course de F1 en 2023, et deux patrons d’écuries appellent à calmer le jeu, dans un entretien avec l’AFP. «, réclame Günther Steiner, le patron de l’écurie américaine Haas. Depuis quatre ou cinq ans, depuis que Liberty Media a pris le contrôle de la F1, il y a eu beaucoup de changement, mais à un moment il faut se calmer. Aux États-Unis, il faut rester à trois courses, ne pas essayer d’en faire quatre ou cinq d’ici deux ou trois ans, sinon ce sera trop ».Même son de cloche du côté de Jost Capito, le patron de Williams. « C’est un gros changement d’avoir 22 courses cette année et 24 l’an prochain. Ça fait beaucoup pour les équipes et on voit bien qu’en fin de saison tout le monde est épuisé, a hâte que ça se termine. Je ne sais pas si on perd de l’audience, mais je sais que pour les équipes, en termes de logistique, tout devient très compliqué. » Mais le PDG de la Formule 1, Stefano Domenicali, ne semble pas être sur la même longueur d'onde : « Il n’est pas utile de ralentir. Nous devons nous concentrer sur notre croissance future. Vingt-quatre courses, c’est beaucoup. Ça pourrait être moins. Ou plus.» En attendant de penser à 2023, il reste deux Grands Prix pour boucler 2022, ce dimanche au Brésil et le dimanche suivant à Abu Dhabi.