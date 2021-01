F1 : Les essais libres raccourcis, les départs ramenés à 15h00

Les départs avancés de dix minutes



Fini les écuries qui tournaient beaucoup moins que le temps le permettaient. A partir de la saison prochaines, les voitures devraient rouler durant la totalité de la séance. Comme elle l'avait laissé entendre récemment déjà,Ou la garantie quasi certaine de redynamiser et de redonner de l'intérêt à ces prises de temps parfois soporifiques.Le schéma sera conservé à la rentrée, au même titre queUn Grand Prix-type proposera donc une première séance d'essais libres le vendredi de 11h30 à 12h30 puis une deuxième, dans l'après-midi de 15h00 à 16h00, à la veille des EL3, qui débuteront eux toujours à 12h00 pour se terminer à 13h00.L'autre changement majeur concerne l'horaire des Grands Prix eux-mêmes. Un sujet qui avait grandement fait débat, notamment en début d'année, beaucoup d'écuries militant pour que les départs repassent à 14h00, horaire traditionnel des trois feux verts pendant très longtemps. Et même peut-être pour longtemps encore, sachant queen 2021 pour 11 (Italie-Imola, Espagne, Monaco, France, Autriche, Grande-Bretagne, Hongrie, Belgique, Pays-Bas, Italie et Russie) des 22 Grands Prix connus pour le moment. Le GP de Bahreïn, qui ouvrira la saison le 28 mars prochain, a ainsi été programmé à 18h00, le GP d'Azerbaïdjan (6 juin) à 16h00, le GP du Canada (13 juin) à 14h00. Le GP de Singapour (3 octobre) aura lieu, quant à lui, en soirée (20h00), ceux du Japon (10 octobre), des Etats-Unis (24 octobre) et de Sao Paulo (7 novembre) à 14h00 et celui de Mexico (31 octobre) à 13h00. Enfin, les trois derniers rendez-vous de la saison les Grands Prix d'Australie (21 novembre), d'Arabie Saoudite (5 décembre) et d'Abu Dhabi (12 décembre) débuteront respectivement à 17h00, 19h00 et 17h00.