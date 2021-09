F1 : Les essais libres bientôt réservés aux jeunes pilotes ?

L'avenir des jeunes mis en avant

Se lancer dans le grand bain de la Formule 1 est de plus en plus complexe. Dans un sport où seulement les vingt meilleurs pilotes au monde se disputent le trophée de champion du monde, il est difficile de se faire une place quand on est jeune. Et malgré le soutien des sponsors et les bonnes performances, il faut parfois un peu de chance pour se faire recruter par une écurie. Mais les choses vont peut-être changer pour la nouvelle génération de pilotes.Ainsi, Callum Ilott, Guanyu Zhou ou encore Théo Pourchaire pourraient se retrouver tous les week-ends au volant d'une Formule 1 et ainsi s'intégrer au mieux à l'écurie dont ils dépendent si elle a besoin d'eux en cas d'urgence ou même pour tester les pneus ou la voiture.Stefano Domenicali, PDG de la F1, a déclaré à l'aube du Grand Prix d'Italie à Monza vouloir voir les jeunes pilotes en situation réelle et pas seulement sur simulateur, où ils s’entraînent la plupart du temps. Pour lui, cette possibilité de voir les jeunes lors des essais libres et non les pilotes titulaires permettrait de donner un peu plus de piquant aux courses. "" Cet éventuel changement sera discuté lors de la prochaine commission de la F1 en octobre prochain. "", poursuit Domenicali. Une aubaine pour la nouvelle génération si cela se produit, mais un manque de temps et d’expérience sur chaque circuit pour les titulaires désireux d'exploiter chaque minute.