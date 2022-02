F1 : Les Andretti sont prêts à payer pour arriver en 2024

EXCLUSIVE to https://t.co/XkAggyOD26: Mario Andretti on Andretti F1 game plan https://t.co/WTos9alr2C

— RACER (@RACERmag) February 19, 2022

La famille Andretti très sérieuse dans ses ambitions



Andretti will ‘definitely’ run an American, likely Herta, if F1 entry comes off https://t.co/VoqbDE9UeR pic.twitter.com/PVheYM49Ay

— RACER (@RACERmag) February 19, 2022

Les 200 millions de dollars, pas un problème !

La famille Andretti n’est pas décidée à blaguer. Ce vendredi, l’ancien champion du monde de F1 Mario Andretti a levé le voile sur les projets de son fils, qui a envoyé à la FIA un dossier de candidature pour engager une onzième écurie en Formule 1 à compter de la saison 2024. Si Michael Andretti s’est refusé à donner plus de précision sur cette volonté d’étendre ses activités dans le sport automobile, son père a accordé un long entretien au site spécialisé américain Racer dans lequel il confirme que le projet de monter de toutes pièces une écurie est le « plan B ». Ceci fait suite à l’échec des négociations avec les propriétaires de Sauber, engagé dans la discipline sous les couleurs de la marque italienne Alfa Romeo. « Il a quelques personnes derrière lui qui sont là pour le long terme et qui sont fiables, et tout le monde a le même sentiment, un sentiment très positif à l'idée de se lancer dans quelque chose comme ça », a ainsi déclaré Mario Andretti.Présentant la Formule 1 comme « l’objectif ultime », l’ancien vainqueur des 500 Miles d’Indianapolis affirme que son fils Michael Andretti sera engagé « sur le long terme ». « Il est assez jeune pour y être pendant très longtemps. De mon point de vue et pour être franc avec vous, voir tout cela se produire est vraiment ce qui me fait avancer, ajoute Mario Andretti. Il a quelques individus très intéressants et puissants qui sont prêts à le rejoindre dès que ça deviendra officiel, pour le guider et s'impliquer dans le démarrage. Je ne peux pas mentionner ces personnes maintenant, mais il a fait ce qu'il avait à faire. » Un projet qui est désormais dans les mains de la FIA et qui a bénéficié du soutien de Bernie Ecclestone. « Je pense que pour le moment, il s'agit d'obtenir l'approbation des équipes. Il y a plusieurs étapes à franchir, admet l’ancien pilote. J'ai été en contact avec Bernie Ecclestone, nous avons parlé tous les deux et j'ai également reçu beaucoup de conseils. C'est lui qui a mis en place une grande partie de ces règles. »Mais, avant de faire son entrée sur la grille de départ, les Andretti vont devoir s’acquitter d’un droit d’entrée de 200 millions de dollars… et ce ne sera pas un obstacle pour eux. « Comme je l'ai dit, nous nous lançons là-dedans avec lucidité et nous connaissons les conditions préalables, affirme Mario Andretti. Je ne crois pas que Michael demande des faveurs particulières : nous devons nous conformer à ce qui est demandé et continuer. C'est à la fois simple et compliqué, mais nous savons dans quoi nous nous engageons. » Une arrivée en F1 que l’ancien champion du monde assure être accompagné de la mise en place d’une filière avec des équipes en F2 et F3. « C'est une planification à très long terme, affirme Mario Andretti. Et combien d'écuries de Formule 1 font ça ? Pas beaucoup. » Pour ce qui est des futurs pilotes, Michael Andretti va devoir composer avec les souhaits de son père. « Un pilote sur lequel vous pouvez compter est Colton Herta, que je veux vraiment voir sur une de nos voitures, a-t-il affirmé. Sinon, Michael va entendre parler de moi ! » C’est désormais à la FIA de trancher.