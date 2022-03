F1 : Le rapport sur le GP d'Abu Dhabi 2021 publié par la FIA

FIA announces World Motor Sport Council decisionshttps://t.co/lUkOq1eTfa pic.twitter.com/iIJc2X5nun

Les résultats « ne peuvent plus être modifiés »

Ce week-end des 18, 19 et 20 mars marque le début du championnat du monde 2022 de Formule 1. C'est aussi le moment choisi par la Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) pour publier les résultats de l’enquête concernant le dernier Grand Prix d’Abu Dhabi. A l’occasion d'une réunion du Conseil Mondial du Sport Automobile (CMSA), sa plus haute instance dirigeante, la FIA a présenté ce samedi son compte-rendu. Dans celui-ci, elle qualifie d’« erreur humaine » la décision prise par Michael Masi, alors directeur de course de la F1, de faire rentrer aux stands la voiture de sécurité à un tour de la fin de la course. Profitant de l’intervention de cette dernière pour changer ses pneumatiques, Max Verstappen, alors deuxième derrière Lewis Hamilton, avait doublé son rival lors de la dernière boucle pour s’adjuger la victoire et, dans le même temps, son premier titre de champion du monde. Soulignant que « les acteurs de la Formule 1 préféraient finir les courses sous drapeau vert plutôt que derrière une voiture de sécurité, lorsqu'il était possible de le faire en sécurité », la FIA n’accable toutefois pas Masi.Elle estime dans son rapport que l’ancien directeur de course « a agi de bonne foi et au mieux de ses connaissances compte tenu des circonstances difficiles, reconnaissant en particulier les contraintes de temps importantes pour les décisions à prendre et l'immense pression exercée par les équipes. » Mercedes et Toto Wolff ont longuement contesté l’issue de la course mais avaient renoncé à faire appel. Or, « il n'y a pas d'autres mécanismes disponibles dans les règles pour modifier le classement de la course, argumente la fédération. Les résultats du Grand Prix d'Abu Dhabi 2021 et du championnat du monde de Formule 1 de la FIA sont valides, définitifs et ne peuvent plus être modifiés. » L’affaire aura fait couler beaucoup d’encre mais est désormais classée. Le CMSA a également validé les récentes modifications apportées au règlement sportif de la F1, notamment liées à la procédure de la voiture de sécurité, qui sont des conséquences directes de cette enquête. De plus, la mise en place du « Centre des Opérations à distance », le VAR de la F1 voulu par Mohammed Ben Sulayem, à Genève a été confirmée et sera en fonction dès ce week-end.