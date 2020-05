F1 : Le grand retour d'Imola dès cette année ?

Carey : « Peut-être deux courses en une semaine en Autriche »



Chase Carey, le patron de la F1, a tenu une conférence de presse téléphonique où il a annoncé que des circuits non prévus cette saison au calendrier pourraient finalement accueillir des Grands Prix : "Ainsi, nous sommes sûrs d'examiner toutes les options." D'après L'Equipe, le mythique Imola (Saint-Marin),(Portugal). L'Américain en a profité pour donner d'autres détails.

« Nous voulons toujours commencer la saison le 5 juillet en Autriche, a poursuivi le patron de Liberty Media, qui a également dévoilé une perte de chiffre d'affaires de 84% au premier trimestre face à ce contexte catastrophique. Une deuxième course pourrait peut-être se tenir en Autriche sept jours plus tard. On finalise un calendrier en Europe jusqu'au début du mois de septembre, sans doute à huis clos, puis on veut enchaîner l'Asie et l'Amérique de septembre à novembre, avant la fin à Bahreïn puis Abu Dhabi en décembre. Sur toute cette deuxième partie, on espère des spectateurs. » Au bout du compte, si cette prévision - la plus optimiste, donc - peut effectivement s'appliquer, la saison comporterait « de quinze à 18 courses ».



Double dose à Spielberg et Silverstone ?