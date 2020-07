F1 : Le Grand Prix du Vietnam fin novembre ?

D’ici la fin du mois de juillet, on devrait connaitre la deuxième partie du calendrier de la saison 2020 de Formule 1. Pour le moment, huit courses sont programmées en Europe jusqu’au 6 septembre, et la suite de la saison devrait se dérouler en Asie et au Moyen-Orient, l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud semblant trop touchées par la pandémie de coronavirus actuellement pour pouvoir organiser un Grand Prix. Du côté du Vietnam, où le tout premier Grand Prix de l’histoire devait se dérouler le 5 avril, avant son report, on espère pouvoir organiser une course fin novembre. D’autant que le pays peut se targuer de n’avoir eu que 369 cas de coronavirus et pas le moindre mort ! « Nous avons dénombré tous les problèmes liés au virus et allons en discuter avec les organisateurs. Nous espérons ainsi pouvoir organiser la course vers la fin novembre », a déclaré Nguyen Duc Chung, le maire de la capitale, Hanoi, ce lundi.

La saison devrait se terminer au Moyen-Orient Ce tout premier Grand Prix du Vietnam doit se dérouler sur le circuit urbain de Hanoi (55 tours de 5,565km), aux abords du stade national. Rappelons que deux Grands Prix d’Autriche, le Grand Prix de Hongrie, deux Grands Prix de Grande-Bretagne, le Grand Prix d’Espagne, le Grand Prix de Belgique et le Grand Prix d’Italie vont se dérouler d’ici début septembre, et que la saison devrait se terminer du côté du Bahreïn et d’Abu Dhabi. Mais entre ces deux portions de calendrier, le flou reste total, d’autant que des circuits qui ne font pas ou plus partie du calendrier pourraient faire être présents cette année.