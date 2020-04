F1 : Le Grand Prix de France annulé

Comme on pouvait s'y attendre, le Grand Prix de France ne connaîtra pas sa troisième édition sur le circuit Paul-Ricard cette année. Via un communiqué, les organisateurs ont en effet annoncé ce lundi l'annulation de la course prévue le 28 juin prochain. « En raison des déclarations du président de la République visant à interdire les grands événements jusqu'au milieu du mois de juillet au minimum et à maintenir la fermeture de l'espace Schengen jusqu'à nouvel ordre, et des récentes décisions annoncées par le gouvernement français afin de lutter contre la propagation du virus Covid-19, le GIP Grand Prix de France - Le Castellet prend acte de l'impossibilité de maintenir le Grand Prix de France », ont expliqué les organisateurs dans un communiqué.

Nous avons le regret de vous annoncer que nous prenons acte de l'impossibilité de maintenir le Grand Prix de France 2020. Il faudra attendre 2021 pour vivre la #SummerRace, tous ensemble. Prenez soin de vous et de vos proches, on se revoit très vite. https://t.co/PmwZtRQCG1 pic.twitter.com/DMTDLYw5Oq

— Grand Prix de France F1 (@GPFranceF1) April 27, 2020





L'Autriche prochain GP au programme



La saison 2020 de F1 n'a pour le moment toujours pas démarré avec les annulations ou reports successifs des Grands Prix d'Australie, de Monaco, de Chine, du Vietnam, de Bahreïn, des Pays-Bas, d’Espagne, d’Azerbaïdjan et du Canada. Le prochain GP prévu au calendrier, le 5 juillet, est pour le moment celui d'Autriche. Les organisateurs planchent notamment sur la possibilité d'organiser deux épreuves à huis-clos. L'incertitude demeure sur la suite de la saison de F1. A l'instar de d'autres sports regroupant des participants venus des quatre coins du globe comme le tennis, la F1 devrait faire partie des derniers sports à pouvoir reprendre une activité normale.