Le Grand Prix du Qatar va bien intégrer le calendrier, et ce dès cette saison. C'est officiel depuis jeudi. Le rendez-vous fera bien son apparition en 2021. A partir de 2023, il va même s'installer pour les dix années à venir, selon les conditions du contrat signé par la FIA. Après le circuit d'Arabie Saoudite encore en construction qui accueillera l'avant-dernière course de la saison le 5 décembre prochain, le Qatar, comme attendu, sera donc le petit nouveau du calendrier. Christian Horner avait vendu la mèche dès mercredi en déclarant que "l’annonce (serait) faite demain (jeudi) par la FOM".



Le circuit de Losail, qui accueille déjà depuis quelques années les Grand Prix de Moto GP, s'était déclaré tout de suite candidat et intéressé à l'idée d' accueillir un GP de F1 après l'annonce du retrait de Melbourne (Australie) en raison des difficultés liées à la crise sanitaire. Les organisateurs ont donc décidé de remplacer le Grand Prix prévu le 21 novembre prochain à l'origine par celui de Losail sur le même circuit que celui de la moto.

BREAKING: F1 will race in Qatar for the first time on 19-21 November