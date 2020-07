F1 : Le GP d'Italie se disputera bien à huis clos

Le contraire avait été espéré un temps. Finalement, lors du premier week-end de septembre, le Grand Prix d'Italie de Formule 1 se déroulera bel et bien à huis clos, en cette période de pandémie de coronavirus, qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui de sévir à travers le monde. Les fans de la discipline ne pourront donc toujours pas se rendre du côté de Monza, pour cette édition 2020, et devront ainsi devoir prendre leur mal en patience. Cette annonce a été faite par les organisateurs de l'épreuve. Pourtant, selon les informations de Motorsport.com, la Formule 1 espérait bel et bien pouvoir faire revenir les fans lors de ce fameux 6 septembre prochain, mais cette décision vient donc remettre en cause leurs espoirs personnels. Pour le moment, toutes les courses de F1 depuis l'ouverture de la saison en Autriche, début juillet, se sont déroulées sans le moindre public.

Du public dès le Grand Prix de Toscane ?

Une configuration qui devrait ainsi encore durer jusqu'au début de l'automne prochain, au moins. A partir du mois de septembre, les dirigeants de la Formule 1 espèrent voir revenir le public, de manière progressive. Un public évidemment encadré par des mesures indispensables à la situation sanitaire actuelle, sans oublier de respecter celles déjà en vigueur dans les différents pays visités. Pour le moment, la première course susceptible de rouvrir ses portes aux supporters est le Grand Prix de Toscane sur le Mugello, la semaine suivant le Grand Prix d'Italie. A cette occasion, l'écurie Ferrari y disputera alors le 1000eme Grand Prix de son histoire en Formule 1. En cas d'accueil de fans, les locaux pourraient alors être privilégiés et cela pourrait également être le cas pour les courses suivantes. De son côté, le Grand Prix de Russie, programmé le 27 septembre prochain à Sotchi, a déjà ouvert sa billetterie. Quant au Grand Prix du Portugal, à Portimão, au mois d'octobre, il espère pouvoir également accueillir du public.