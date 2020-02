F1 : Le GP de Chine annulé ?

Le Grand Prix de Chine annulé en raison du coronavirus ? L'épidémie mortelle qui sévit en Chine depuis plusieurs semaines, a déjà fait plus de 1 000 morts et ne semble pas partie pour s'améliorer prochainement pourrait par extension chambouler le début de Championnat du Monde de F1. A en croire plusieurs médias britannique ce mercredi, dont le Times, le virus pourrait ainsi obliger la FIA à reporter dans le meilleur des cas, à annuler dans le pire, le GP de Chine, prévu le week-end du 17 au 19 avril prochain à Shanghai. Toujours à en croire la presse britannique, une annulation (au-delà d'un simple report) de cette quatrième manche de la saison (la troisième aura lieu au Vietnam, la cinquième aux Pays-Bas) serait aujourd'hui fortement à craindre. Le E-Prix chinois de Sanya, programmé le 23 mars prochain, devrait lui aussi faire les frais du coronavirus et être annulé prochainement, même s'il n'y a encore rien d'officiel pour le moment (le Times croit savoir que l'annonce sera faite dans la journée). Les mesures de confinement notamment, imposées actuellement en Chine et qui empêche le déplacement de la population depuis l'extérieur comme à l'intérieur du pays, ne laisseraient pas d'autre choix à la FIA que de reporter (mais plus vraisemblablement d'annuler) le GP de Chine.

Un report a bien été envisagé, mais...

L'instance aurait longuement étudié la possibilité d'un report, avant de se rendre compte que le calendrier chargé comme jamais (22 courses au programme) ne le permettait pas. Pour que cela soit faisable, il aurait en effet fallu raccourcir la trêve estivale, ce qui semble difficilement envisageable, ou trouver un terrain d'entente avec les Russes pour échanger la date de Shanghai avec celle de Sotshi, prévu, lui, le dernier week-end de septembre. Autre possibilité : faire enchaîner trois courses à la suite en fin de saison aux pilotes. Une éventualité qui aurait essuyé là aussi un refus. Le GP devrait donc être annulé et les pilotes se retrouver au repos pendant quatre semaines entre le 5 avril et le 3 mai. En marge de la nouvelle livrée de la Ferrari, la F 1000, mardi soir, Mattia Binotto, le patron de la Scuderia, regrettait à l'avance cette annulation qui se profilait. « D'un point de vue sportif, il serait dommage de perdre un Grand Prix. En plus, c'est toujours agréable d'aller en Chine. Et avoir un mois sans course, ce n'est pas bon non plus pour la Formule 1 ». Ou quand le coronavirus (Covid-19) touche aussi la F1.