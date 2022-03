F1 : Le contrat prolongé jusqu’en 2025 avec Imola

Une prolongation de plus pour un Grand Prix de Formule 1 ! Après le Qatar jusqu’en 2033, la Chine jusqu’en 2025, Abu Dhabi jusqu’en 2030, Singapour jusqu’en 2028 ou encore Austin jusqu’en 2026, c’est au tour d’Imola et son Grand Prix d’Emilie-Romagne de signer un nouveau bail, jusqu’en 2025. L’annonce a été faite lundi soir par les dirigeants de la F1.



« Je suis ravi que nous poursuivions notre excellent partenariat avec Imola pour le Grand Prix d'Émilie-Romagne jusqu'en 2025. Le circuit est emblématique et fait partie de l'histoire de notre sport et ils ont fait un travail incroyable en accueillant deux courses pendant la pandémie. C'est un moment de fierté pour nos fans italiens d'accueillir deux courses et pour tous nos fans du monde entier de voir ce circuit fantastique au calendrier pour l'avenir. Je tiens à remercier toutes les personnes impliquées dans la réalisation de cet objectif et le travail de la région d'Émilie-Romagne, en particulier le président de l'Automobile Club d'Italie, Angelo Sticchi Damiani, le président d'Émilie-Romagne, Stefano Bonaccini, le ministère de l'Économie et Finances, le ministère des Affaires étrangères et la ville d'Imola. Nous avons tous hâte d'être de retour à Imola en avril pour ravir nos fans », a réagi Stefano Domenicali, le patron de la F1.

Imola de retour "grâce" à la pandémie



« Imola, sa grande histoire et le lien fort de son territoire avec le monde des moteurs méritaient cette reconnaissance. Ce n'est pas seulement un grand succès pour le sport en Italie, mais aussi un grand enrichissement pour la catégorie-reine du sport automobile qui a confirmé dans son calendrier depuis plusieurs années l'une des courses les plus difficiles, mais aussi la plus grande, et celle qui est le plus aimée par aussi bien les pilotes que les équipes » s’est réjoui de son côté Angelo Sticchi Damiani, président de l’Automobile Club d’Italie.

De 1979 à 2006, le circuit d’Imola avait accueilli chaque année un Grand Prix, sous le nom de "Grand Prix de San Marin". Il avait ensuite disparu du calendrier avant de revenir en 2020 dans une situation particulière, car il s’agissait de remplacer au pied levé les circuits qui ne pouvaient pas accueillir de Grand Prix en raison de la pandémie de coronavirus. L’essai avait été transformé (victoire de Lewis Hamilton) et le « Grand Prix d’Emilie-Romagne » est revenu au calendrier en 2021 (victoire de Max Verstappen), en 2022 (il aura lieu le 24 avril), et donc jusqu’en 2025.