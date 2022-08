F1 : Le cas Piastri examiné ce lundi

Alpine dédommagéE par McLaren ?

Où évoluera Oscar Piastri la saison prochaine ? En Formule 1, cela semble certain, mais deux écuries se battent pour l’avoir et assurent lui avoir fait signer un contrat pour 2023. Sacré champion de Formula Renault en 2019, de Formule 3 en 2020 et de Formule 2 en 2021, le pilote australien de 21 ans n’a plus qu’un pas à franchir avant d’arriver dans la catégorie-reine du sport automobile, et il sera fixé dans les prochains jours. Cette saison, Oscar Piastri est le pilote de réserve de l’écurie française Alpine. Fernando Alonso ayant annoncé le 2 août son départ vers Aston Martin la saison prochaine, l’Australien avait été immédiatement annoncé comme son successeur par l’écurie française., qui va quitter l’écurie britannique au terme de cette saison.Ce litige va être étudié à partir de ce lundi par la Fédération internationale de l’automobile, via son « bureau de reconnaissance des contrats des pilotes », créé en 1991, et qui ne traite que des affaires concernant les pilotes de F1. "Nous demanderons au BRC de décider quel contrat signé par Oscar a la priorité.", a confié la semaine passée le patron de l'écurie Alpine Otmar Szafnauer. Si le BRC tranche en faveur de McLaren, alors Piastri devrait rejoindre l'écurie orange. En revanche, si c'est Alpine qui est dans sa bonne foi (l'écurie française assure avoir un contrat jusqu'en 2024, avec une option fin 2023, avec le jeune pilote), alors on peut imaginer que McLaren doive donner de l'argent à Alpine pour récupérer Piastri. Affaire à suivre...