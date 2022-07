F1 : Le calendrier 2023 sans la France ni la Belgique ?

Le Canada après Miami ?

La saison 2022 de Formule 1 bat son plein, avec notamment un exceptionnel Grand Prix de Grande-Bretagne qui s’est déroulé dimanche, et un classement général serré, avec cinq pilotes se tenant en 70 points après 10 Grands Prix. Mais les dirigeants de la F1 sont déjà tournés vers 2023 et ont déjà élaboré un calendrier provisoire, que s’est procuré le journal néerlandais De Telegraaf. Selon le quotidien, la saison comptera 23 ou 24 courses, selon qu’un Grand Prix se déroulera, ou pas, en Chine (tout dépendra de la pandémie de coronavirus).Le contrat de ces Grands Prix arrive à échéance en 2022 et n’a toujours pas été renouvelé. Rappelons qu'il y a quelques semaines, le patron de la F1 Stefano Domenicali avait assuré, dans L'Equipe : « Historiquement, la France est une nation importante du sport auto. Vous n'êtes sans doute pas au courant mais il y a un projet incroyable avec Nice, qui veut un Grand Prix. Nous allons nous pencher sur les dossiers et les étudier attentivement. Il y a d'autres choses qui pourraient arriver très prochainement. Tout ce que je peux vous dire, c'est que d'ici à fin juillet vous en saurez plus sur le futur de votre Grand Prix. » Encore quelques jours de patience, donc...Plusieurs changements sont prévus pour 2023, toujours selon De Telegraaf. Le premier Grand Prix se déroulerait le 5 mars à Bahreïn, avec les essais de pré-saison se déroulant la semaine avant, puis le paddock se rendrait en Arabie saoudite et en Australie. La F1 souhaiterait également se montrer plus logique en termes géographiques et donc logistiques en s’évitant un aller-retour Amérique-Europe, et donc en faisant se disputer le GP du Canada en mai, après celui de Miami.Un GP est également prévu en Afrique du Sud mais rien n’est encore sûr à 100%.