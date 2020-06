F1 : L'Azerbaïdjan, Singapour et le Japon jettent l'éponge

Le Mugello en plus ? Deux Grands Prix en Russie et à Bahreïn ?



Annulations en F1, suite.La FIA avait déjà laissé entendre cette semaine que les trois rendez-vous en question avaient très peu de chances d'être maintenus étant donné la crise sanitaire consécutive à la pandémie de Covid-19. L'officialisation est tombée vendredi, avec donc, comme il fallait s'y attendre, l'annulation des trois Grands Prix, tous programmés en seconde partie de saison.Les organisateurs des GP d'Azerbaïdjan et et de Singapour ont expliqué qu'ils ne disposeraient pas de suffisamment de temps pour pouvoir mettre en place un circuit urbain dans les rues respectives de Bakou et Singapour. Du coté du Japon, ce sont les restrictions en vigueur actuellement en matière de voyages qui priveront le pays de son traditionnel GP sur le circuit de Suzuka. « A Singapour et en Azerbaïdjan, les longs délais requis pour construire les circuits urbains ont rendu la tenue de ces événements impossible, et, au Japon, les restrictions sur les voyages ont mené à la décision de ne pas tenir la course.« Nous sommes conscients qu’il s’agit toujours d’une période d’incertitude et de complexité dans le monde entier et continuerons de veiller à ce que nous procédions pour gérer la saison 2020 de manière prudente et flexible. Nous avons mis en place des plans de sécurité détaillés et robustes pour nous assurer de commencer notre saison de la manière la plus sûre possible », a commenté le grand patron de la F1 Chase Carey vendredi après ces trois nouvelles annulations. Trois mauvaises nouvelles supplémentaires qui n'empêchent pas le directeur sportif de la catégorie Ross Brawn deDans cette optique,, avec le Mugello, pourtant pas prévu dans la calendrier initial, et Hockenheim en grands favoris pour accueillir ces neuvième et dixième manches de cette saison remodelé. A noter queRéponse définitive le 5 juillet prochain, à la veille du premier rendez-vous de la saison, en Autriche.