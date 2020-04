F1 : L'Autriche en (double) ouverture ? Marko confirme

[EMBED url="https://video-streaming.orange.fr/sports-extreme/formule-1-double-dose-a-spielberg-et-silverstone-CNT000001pwI0Z.html"][/EMBED]



Pour Helmut Marko, c'est bien le Grand Prix d'Autriche qui ouvrira la saison de F1 le dimanche 5 juillet. « Nous sommes confiants, assure ainsi le grand manitou de la filière Red Bull (pour Der Standard). Tout indique qu’il y a une très forte probabilité que la course pourra se tenir à la date prévue. » Et ce n'est pas tout...

« La seconde course aurait lieu le mercredi soir »

Une deuxième épreuve en quelques jours, à nouveau sur le tracé de Spielberg, est dans les cartons : « Nous discutons effectivement de cette possibilité, la seconde course aurait lieu le mercredi soir. » La même configuration est également envisagée à Silverstone, le Grand Prix de Grande-Bretagne étant prévu le 19 juillet.