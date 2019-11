F1 : Latifi remplace Kubica chez Williams

‼️ Announcement ‼️

Extremely excited to say that I will be driving for @WilliamsRacing in the 2020 F1 season! A dream come true for me and it still hasn't really sunk in! I can't thank everyone enough who has helped me along the way!#F1 #WeAreWilliams #WeAreRacing #WeAreRacing pic.twitter.com/qKtq104Nkc



— Nicholas Latifi (@NicholasLatifi) November 28, 2019



Hear from our newly announced 2020 race driver, @NicholasLatifi 🗣️ pic.twitter.com/CGsEpmlE3K

— ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) November 28, 2019

Latifi : « Un rêve qui devient réalité ! »



Our 2020 line-up! 👊 pic.twitter.com/KeNfLicLH0

— ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) November 28, 2019

L'écurie britannique a annoncé jeudi qu'elle avait décidé de confier la saison prochaine son deuxième baquet au jeune pilote canadien de 24 ans, uniquement pilote de réserve jusqu'à maintenant., dont la seule zone d'ombre à ce jour encore concernait justement l'avenir de Kubica et le nom de l'éventuel remplaçant du Polonais. Finalement, comme on pouvait s'y attendre, d'autant que l'intéressé avait annoncé lui-même son départ, le natif de Cracovie, de retour en F1 cette année, huit ans après son grave accident survenu en rallye et neuf ans après sa dernière expérience dans la catégorie reine (chez Renault à l'époque), n'y sera bien resté qu'une saison et cède sa place à un rookie.Latifi, puisque c'est bien sur lui que Williams a décidé de miser lors du prochain exercice dans un duo des plus prometteurs (Russell est encore plus jeune que le Canadien, puisqu'il n'a que 21 ans), sera d'ailleurs en 2020 le seul débutant du plateau. Le dauphin de Nyck de Vries en F2 cette saison ne découvriras pas pour autant la F1.PuisqueEn 2020, c'est au week-end entier auquel le Canadien aura droit. Jeudi, il réalisait à peine. « C’est un rêve qui devient réalité pour moi, je n’y crois toujours pas ! Je suis si excité de dire à tout le monde que je conduirai une des deux Williams lors de la saison prochaine en F1 ! »Claire Williams, directrice adjointe de l'écurie de Grove, espère de son côté que Williams ne se trompera pas en décidant de promouvoir Latifi. « Je suis ravie d'annoncer que Nicholas grimpera dans le rôle de pilote de course pour faire équipe avec George (Russell) en 2020. Nous tous chez Williams avons été grandement impressionnés par ce que Nicholas a accompli cette année en F2, tout en étant investi dans l'équipe, ainsi que par le travail qu'il a fourni en coulisses. Il est devenu un membre intégré et très respecté chez Williams, et nous avons hâte de le voir endosser ce rôle, alors que nous nous battons pour revenir au sein du milieu de grille. » A un GP de la fin, George Russell en est toujours à zéro point, tandis que Robert Kubica en affiche un seul. Latifi pourra difficilement faire pire.