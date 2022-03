F1 : Las Vegas de retour la saison prochaine avec un GP programmé le... samedi soir !

Une ligne droite sur le Strip !

Voici un (grand) retour qui va faire parler. Non seulement, car c'est désormais officiel,, mais pour son come-back, le rendez-vous chamboulera de surcroît le planning habituel des week-ends de F1. En effet alors que les courses sont programmées traditionnellement le dimanche, avec séances d'essais libres le vendredi et qualifications le samedi,Afin que les chaînes américaines puissent proposer le rendez-vous en prime time, la F1 a en effet accepté de faire une entorse à son règlement historique. Le GP de Las Vegas,, avec un départ qui sera donné avec neuf heures d'écart entre la Cité du Jeu et Paris. Une première depuis 1985."C'est un moment incroyable pour la Formule 1 qui démontre l'attrait immense et la croissance de notre sport avec une troisièpme course aux Etats-Unis. Las Vegas est une destination connue dans le monde entier pour son agitation, son hospitalité, ses sensations fortes et, bien sûr, son célèbre Strip. Il n'y a pas de meilleur endroit pour la Formule 1 que la capitale mondiale du divertissement et nous sommes impatients de nous y rendre l'année prochaine", se félicite le grand patron de la catégorie Stefano Domenicali,Il faut dire que le Grand Prix, avec ses 14 virages et trois lignes droites, dont une sur le Strip, qui empruntera la route des casinos les plus célèbres de la ville, le Wynn, le Caesars Palace et le Bellagio (connu notamment pour sa fontaine), devrait faire le bonheur des pilotes comme des promoteurs et des fans de F1. La date du Grand Prix de Las Vegas n'est pas encore connue. Ce qui n'a pas empêché la F1 de déjà teaser sur ce qui constituera indubitablement l'événement de la saison prochaine.