F1 : L'arrivée d'Hülkenberg chez Haas en 2023 se précise

Aston Martin a trouvé son remplaçant

Il reste un seul baquet libre en Formule 1 la saison prochaine. Alors que l’écurie Williams a récemment confirmé que le jeune pilote américain Logan Sargeant remplacera Nicholas Latifi s’il valide sa super-licence, la dernière incertitude concerne le nom du coéquipier de Kevin Magnussen chez Haas. En effet, après deux saisons en demi-teinte, Mick Schumacher n’est plus en odeur de sainteté au sein de la formation américaine et la probable perte du soutien de Ferrari est un argument de moins pour le fils de Michael Schumacher. Les noms se sont bousculés pour remplacer l’Allemand mais la piste la plus sérieuse semble bien mener vers Nico Hülkenberg. Si celui qui a pris deux fois le volant de l’Aston Martin à la place de Sebastian Vettel en début de saison a confié avoir « toujours rien de concret à rapporter » dans un entretien accordé à la chaîne de télévision autrichienne ServusTV, il admet qu’il y a « toujours des discussions en cours ». Surtout, l’ancien pilote Renault ou encore Williams assuré être « relativement optimiste » tout en demandant d’être « un petit peu patient sur le sujet ».Mais l’élément le plus tangible quant à une arrivée de Nico Hülkenberg chez Haas vient… d’Aston Martin. Pilote de réserve de l’écurie basée à Silverstone, le pilote allemand sera remplacé dès 2023. Alors que le champion 2022 de Formule 2 Felipe Drugovich a déjà été nommé pilote de développement et de réserve, le Brésilien va partager cette responsabilité avec Stoffel Vandoorne. Sacré champion du monde de Formule E cette année avec Mercedes et recruté par DS Penske pour 2023, le Belge va garder le contact avec la F1 malgré sa sortie du giron de la « marque à l’étoile ».Alors que l’écurie Haas entend prendre une décision aussi tôt que possible afin de mettre son futur pilote dans la monoplace à l’occasion des essais de fin de saison organisés à Abu Dhabi, tout indique que le pilote ayant une pole position mais aucun podium en 181 Grands Prix va faire un retour tonitruant sur la grille de départ dans quelques mois. Aux côtés de Kevin Magnussen, Nico Hülkenberg pourrait former une paire riche en expérience à même de faire oublier le duo que formait Nikita Mazepin et Mick Schumacher.