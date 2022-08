F1 : L'alliance entre Alfa Romeo et Sauber va s'achever fin 2023

Les pièces du puzzle se mettent progressivement en place. Ce vendredi, dans le paddock de Spa-Francorchamps, Audi a mis fin à un faux suspense. La prestigieuse marque allemande va faire son entrée en Formule 1 dès 2026 avec un moteur conçu en Allemagne par ses soins. A l’occasion de la conférence de presse d’annonce, les responsables de la marque se sont refusés à confirmer la rumeur d’un rapprochement avec Sauber, qui passerait par le rachat de 75% du capital de l’écurie suisse, actuellement engagée en F1 sous le nom Alfa Romeo. Toutefois, un communiqué de presse succinct provenant du groupe Stellantis a donné plus de corps à cette rumeur. Liés depuis 2017 par un accord de partenariat qui a récemment été confirmé pour la saison 2023, Alfa Romeo et Sauber vont se séparer à cette échéance. « Alfa Romeo communique que son partenariat avec Sauber Motorsport va s’achever à la fin de l’année 2023 », annonce le groupe automobile.

