F1 : La vie en rose (et bleu) pour Alpine

Alonso rêve de batailles serrées

Esteban Ocon ne sera pas dépaysé ! Passé en 2017 et 2018 par l'écurie Racing Point, dont la monoplace était en partie rose après l'arrivée du sponsor BWT, le pilote français va vivre la même expérience en 2022. La monoplace Alpine, à majorité bleue en 2021, sera en effet bleue et rose cette saison, suite à l'arrivée de BWT (entreprise autrichienne de fabrication de systèmes de traitement de l'eau), qui fait donc son retour en F1, comme sponsor principal de l'écurie française.« Je dois dire que je pense que c’est la meilleure période pour être en Formule 1, a commenté Esteban Ocon (25 ans), vainqueur de son premier Grand Prix la saison passée en Hongrie. Il y a des grands changements pour notre sport. On se sent prêts, après la saison de l’an passé. J’ai réussi à changer un peu mon processus d’entraînement, en gardant les choses importantes que j’ai apprises des dernières années. C’est génial d’avoir la chance de piloter cette voiture sur laquelle tout le monde a travaillé pendant des heures. Je pense qu’on a progressé durant la saison dernière et on veut continuer. Je serai prêt à conduire cette voiture ».Fernando Alonso (40 ans), présent également lors de cette présentation, en compagnie du pilote de réserve australien Oscar Piastri (20 ans) et de tout l'état-major de l'écurie, s'est également dit ravi de cette nouvelle voiture : « C’est ma deuxième année avec Alpine et je suis probablement plus optimiste que l’an passé, car les nouvelles règles donnent l’espoir que tout peut changer. Je pense que l’équipe a fait un bon boulot avec la voiture, nous sommes prêts. Je suis très excité par les nouvelles règles, il y a une opportunité, c’est sûr, si nous faisons du bon boulot, si nous interprétons bien les règles. Il faudra maximiser toutes les opportunités cette année, ce sera important.J’ai vraiment la nouvelle voiture, la livrée, les couleurs, la combinaison. Je pense que ça va être un hiver très intense pour nous, car il va falloir développer la voiture aussi rapidement que possible, et apprendre des nouvelles règles. » Dès mercredi en Catalogne, on en saura plus sur ce que la nouvelle Alpine bleue et rose a sous le capot !