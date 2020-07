F1 : La Turquie discute pour accueillir un Grand Prix en 2020

Et si la Formule 1 faisait escale du côté de la Turquie cette année ? Cette saison, entamée au tout début de ce mois de juillet, a été grandement perturbée en raison de la pandémie de coronavirus qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui de sévir à travers le monde. Quoi qu'il en soit, et elle en a fait l'annonce officielle ce mercredi, la Turquie, via les possibles futurs organisateurs de la course et responsables du circuit, se retrouve actuellement en discussions pour accueillir un Grand Prix de F1 pour le courant de cette 2020, du côté d'Istanbul Park. Des négociations sont donc en cours avec la discipline. Pour rappel, ce circuit a déjà servi, entre 2005 et 2011, dans le cadre d'un contrat portant sur sept années et conclu , à l'époque, entre Bernie Ecclestone et le gouvernement local. Toutefois, un manque cruel d'intérêt pour ce sport, au sein même du pays, l'expérience avait finalement pris fin, sans possibilité de renouvellement, en raison alors d'une baisse significative de la fréquentation. Une nouvelle course cette année marquerait alors le grand retour de la Formule 1 en Turquie. Un circuit qui faisait toutefois des émules, tant pour les différents pilotes que les fans de Formule 1 scotchés devant leur télévision. Le tout grâce notamment au fameux virage 8 qui comportait alors plus d'une trajectoire sans oublier un virage à gauche sans véritable fin, ce qui n'était alors pas une mince affaire pour les pilotes et leurs monoplaces. Pour le moment, le calendrier 2020 de Formule 1 ne compte que 13 courses déjà confirmées à ce jour, mais il n'est donc pas exclu qu'il soit un peu plus étoffé. Des rumeurs concernant un retour en Turquie sont donc apparues. Le circuit d'Istanbul Park a d'ailleurs publié une déclaration, via ses propres réseaux sociaux : « Il est nécessaire d'informer le public des nouvelles sur les canaux de presse étrangères et nationales et sur les plateformes de réseaux sociaux concernant le retour des courses de Formule 1 dans notre pays. »