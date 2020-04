F1 : La saison pourrait commencer en juillet en Europe à huis clos

Enfin une éclaircie du côté de la Formule 1 ? Alors que de nombreux Grands Prix ont été annulés (Australie, Monaco) ou reportés (Chine, Vietnam, Bahreïn, Pays-Bas, Espagne, Azerbaïdjan, Canada), la saison 2020 commencera, au mieux, le 28 juin en France, soit avec trois mois et demi de retard. Ce mercredi, Ross Brawn, le directeur technique et sportif du championnat du monde de F1, s’est confié à Sky Sports, et a donné des pistes pour le début de la saison. Selon lui, cela pourrait se faire au mois de juillet en Europe, et à huis clos.

Du sport pour réchauffer les coeurs

« Les voyages des équipes en particulier, et de tout le monde en général, seront l’un des principaux problèmes. Notre idée, ce serait probablement un début de saison en Europe, et cela pourrait être à huis clos. Nous pourrions avoir un environnement très fermé, où les équipes viendraient en charters, on les emmènerait jusqu’au circuit, et on ferait en sorte que tout le monde soit testé, autorisé, et qu’il n’y ait de risque pour personne. Nous ferions une course sans spectateur. Ce n’est pas génial mais c’est mieux que de ne pas courir du tout. Nous devons nous souvenir qu’il y a des millions de personnes qui suivent le sport depuis chez eux, devant leur télé. Beaucoup sont isolés, et être en mesure de garder le sport vivant et divertir les gens serait un grand bonus dans la crise que nous vivons. »

18 ou 19 Grands Prix, une fin en janvier ?

Reste maintenant à trouver une date de début, et une organisation de la saison 2020 qui devait, au départ, comporter 22 Grands Prix, ce qui aurait été un record. « Nous cherchons la structure organisationnelle qui nous permettrait de débuter la saison le plus tôt possible, et la maintenir. Cela n’aurait pas de sens de commencer, et de s’arrêter encore pour un moment. Selon le règlement de la Fédération internationale de l’automobile, il faut au moins huit courses pour couronner un champion du monde. Pour cela, il faudrait, au pire, commencer en octobre. Mais il y a aussi la possibilité de courir en 2021, c’est une piste explorée. Est-ce qu’on pourrait finir la saison en janvier ? Il y aurait toutes sortes de complications. Si on peut commencer début juillet (le GP d'Autriche est prévu le 5, celui de Grande-Bretagne le 19, ndlr), on pourrait avoir 19 courses. Ce sera dur, avec trois courses en trois week-ends, puis un week-end sans course. On étudie toute la logistique, mais pour le moment on est sur 18 ou 19 courses. On pourrait également faire des Grands Prix sur deux jours (au lieu de trois, actuellement, ndlr), par exemple quand nous irons en Chine, pour des raisons logistiques ». Cette saison 2020, si elle parvient enfin à débuter, ne ressemblera à aucune autre !