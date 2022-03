F1 : La Mercedes n'a pratiquement plus de pontons !

The talk of the town in #F1Testing. 🤍🦈 pic.twitter.com/VmaMMC9LGl

Une W13 pratiquement sans pontons ! Un temps, les spécialistes présents pour ces derniers essais hivernaux ont cru rêver en voyant la monoplace chère à Lewis Hamilton et Toto Wolff sortir du garage pour aller prendre place sur la grille pour la traditionnelle photo de groupe. Pourtant, en ouvrant bien grand les yeux, ils ont pu constater que ce qu'ils avaient devant eux n'avait rien d'un mirage ou d'une illusion., le 20 mars prochain à Bahreïn, où se déroulent ces ultimes essais de l'hiver. Une véritable révolution qui semblait néanmoins à prévoir sachant que l'écurie britannique avait donné le sentiment en février dernier à Montmelo lors des derniers essais en date avant ceux de ce jeudi à Sakhir de vouloir marquer une nouvelle fois l'histoire de la F1. En gommant presque intégralement les pontons, Mercedes pouvait difficilement mieux s'y prendre, d'autant qu'en optant pour des pontons (plus exactement ce qu'il en reste) évasés sur la hauteur et en pensant à décaler d'importantes ouïes de refroidissement directement sur ces pontons des plus étroits et réduits pratiquement au maximum par rapport à ce qu'il était possible de faire,Une évolution inimaginable qui repose là aussi sur une grande première, puisque Mercedes a présenté jeudi la toute première voiture depuis la création de la catégorie àAvec des pontons pratiquement disparus, la Flèche d'Argent sera ainsi moins lourde et moins haute, pour un centre de gravité qui sera lui plus axial et plus bas qu'auparavant. Alors même que la saison n'a pas commencé, Hamilton et les siens prennent déjà l'avantage sur leur grand rival : Red Bull.