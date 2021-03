F1 : La future motorisation pourrait attirer Porsche en 2025

C’est un vieux serpent de mer qui ressurgit. Alors que la Formule 1 a officiellement lancé la réflexion sur la future motorisation, qui doit être lancée en compétition pour la saison 2025 et prendre la suite des coûteux moteurs V6 turbo hybrides arrivés en 2014, le groupe Volkswagen et ses marques sont au cœur des rumeurs. Un temps lié à Red Bull Racing quand le divorce avec Renault est devenu inévitable, Porsche a bien étudié la mise au point d’un moteur répondant à la réglementation actuelle en 2017 mais sans jamais concrétiser le projet, la marque prenant le virage de l’électrification et de la Formule E quand l’écurie autrichienne a noué une relation avec Honda. Récemment, le nouveau patron de la Formule 1 Stefano Domenicali a confirmé que de nouveaux constructeurs ou motoristes pourraient arriver à l’horizon 2025 si le cadre réglementaire le permet. C’est la position que Porsche et le groupe Volkswagen ont officiellement pris. En effet, la FIA a confirmé sa feuille de route quant au futur de la motorisation en F1.

Porsche attentif à la future réglementation

Les objectifs sont la réduction des coûts mais également une formule ayant une viabilité environnementale au travers de l’utilisation de carburants synthétiques, ou e-carburants, dont un prototype a été récemment proposé aux motoristes pour des essais. C’est cet élément qui pourrait voir Porsche se lancer dans le défi que représente la F1, alors que la marque prépare également son retour en endurance pour 2023. « Il y aurait un grand intérêt si certains aspects de la durabilité, par exemple, l'implémentation des e-carburants, jouaient un rôle dans ce domaine. Si ces aspects se confirment, nous les évaluerons en détail au sein du groupe Volkswagen et discuterons des mesures à prendre, a déclaré à la BBC le vice-président de la compétition chez Porsche Fritz Enzinger. Porsche et Volkswagen observent les règlements en constante évolution dans toutes les séries de courses pertinentes dans le monde. C'est également le cas en ce qui concerne la nouvelle réglementation sur les groupes moteurs pour la Formule 1 à partir de 2025. » Alors que la F1 se prépare à perdre Honda, qui va tout de même transmettre sa technologie à Red Bull, les grandes manœuvres se prépare pour créer un nouvel âge d’or.