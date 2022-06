F1 : La FIA lance des mesures pour lutter contre le « marsouinage »

Communiqué de la Fédération internationale de l’automobile :

« Après la huitième manche du Championnat du Monde de Formule 1 de la FIA de cette année, au cours de laquelle le phénomène d'oscillations aérodynamiques ("marsouinage") de la nouvelle génération de voitures de Formule 1, et l'effet de celui-ci pendant et après la course sur la condition physique des pilotes était à nouveau visible,Une directive technique a été publiée pour guider les équipes sur les mesures que la FIA a l'intention de prendre pour résoudre le problème. Ceux-ci incluent : 1. Un examen plus approfondi des planches et des patins, tant au niveau de leur conception que de l'usure constatée2. La définition d'une métrique, basée sur l'accélération verticale de la voiture, qui donnera une limite quantitative pour un niveau acceptable d'oscillations verticales. La formule mathématique exacte de cette métrique est toujours en cours d'analyse par la FIA, et les équipes de Formule 1 ont été invitées à contribuer à ce processus.En plus de ces mesures à court terme, la FIA convoquera une réunion technique avec les équipes afin de définir des mesures qui réduiront la propension des voitures à présenter de tels phénomènes à moyen terme. La FIA a décidé d'intervenir après consultation de ses médecins dans l'intérêt de la sécurité des pilotes. Dans un sport où les concurrents roulent régulièrement à des vitesses supérieures à 300km/h, on considère que toute la concentration d'un pilote doit être concentrée sur cette tâche et qu'une fatigue ou une douleur excessive ressentie par un pilote pourrait avoir des conséquences importantes si elle entraîne une perte de concentration.