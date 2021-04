F1 : La F1 va tester un nouveau format de qualifications sur trois Grands Prix !

Le format d’un week-end avec les qualifications sprint 👀

👉Vendredi

EL1 - 60 min

Qualifs normales



👉Samedi

EL2 - 60 min

Qualifs sprint - 100 km



👉Dimanche

Course normale - 305 km



Qualifs sprint:

• Pas d’arrêt obligatoire

• 3, 2 et 1 points pour le top 3

• DRS utilisable pic.twitter.com/d6JjcqRMN2



— Secteur F1 🏎🇫🇷 (@Secteur_F1) April 26, 2021

Des qualifications le samedi, mais pas seulement...



New race weekend format, new challenge.

Let's take a look... 👀#F1 pic.twitter.com/FULEYBQki4



— Formula 1 (@F1) April 26, 2021

A savoir(deux séances d'essais libres le vendredi, une le samedi avant et la séance de qualifications dans son format actuel du samedi après-midi). Dans ce nouveau format, seules deux séances d'essais libres (une première le vendredi, une seconde le samedi) seront conservées.Liberty, propriétaire de la catégorie, avait à coeur de faire évoluer les séances des qualifications. Il n'est visiblement pas le seul, puisque, lundi,, avant d'être éventuellement élargi à davantage de rendez-vous à l'avenir, et peut-être même de reléguer très vite l'ancien schéma aux oubliettes sur toutes les dates de la saison. En attendant une éventuelle uniformisation intégrale,Autre particularité de cette innovation qui devrait à n'en pas douter marquer cette saison de F1 :(3, 2 et 1 pour les trois premiers de la séance), et« Le vendredi, il y aura une séance de qualifications après la première séance d'essais libres qui déterminera la grille de départ pour les qualifications sprint du samedi. Les résultats de la qualification sprint du samedi détermineront la grille de départ de la course du dimanche », précise la F1, dont le PDG Stefano Domenicali se félicite de l'engouement qu'a provoqué sa proposition. « Je suis ravi que toutes les écuries aient soutenu ce plan (...) C'est un témoignage de nos efforts unis pour continuer à impliquer nos fans de nouvelles manières, tout en nous assurant que nous restons attachés à l'héritage et à la méritocratie de notre sport. » Même si ce format de qualifications ne fait son apparition qu'à titre expérimental dans un premier temps, ce n'est probablement pas terminé.